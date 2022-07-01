Аксенов объяснил появление огромных клубов дыма над Крымским мостом

Никакой опасности ни для моста, ни для людей нет, заверил глава республики.

© Видео: Telegram, SMIcrimea © Фото: Telegram, SMIcrimea

В Сети появились кадры дыма над Крымским мостом, которые впечатлили пользователей Сети. На видео огромные клуба дыма практически закрывают небо над конструкцией.

Глава республики Сергей Аксенов в своем официальном Telegram-канале прокомментировал данную ситуацию, объяснив, что на кадры попали учения правоохранительных органов.

«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур», - заявил он.

В апреле этого года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что вооруженные силы страны нанесут удар по этому стратегическому объекту, когда это будет возможно. Аналогичное заявление сделал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

В Кремле заверили, что безопасность Крыма и объектов, которые являются частью его инфраструктуры, в полной мере гарантируется российскими военнослужащими.