Кая Каллас заявила, что покидает пост премьер-министра Эстонии

«Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», - приводит слова Каллас информационный портал .

Каллас заявила, что если бы она назначила новых министров, «было бы много шума и недовольства».

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