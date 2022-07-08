Кая Каллас заявила, что покидает пост премьер-министра Эстонии
Каллас заявила, что если бы она назначила новых министров, «было бы много шума и недовольства».
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что покинет свой пост. Об этом пишет информационный портал Delfi.
«Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», - приводит слова Каллас информационный портал.
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