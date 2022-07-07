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МО РФ: неонацисты оборудовали огневые позиции в школе Змиева Харьковской области

21:35 07.07.2022
Согласно заявлению МО РФ, подобные действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.
МО РФ: неонацисты оборудовали огневые позиции в школе Змиева Харьковской области
© Фото: Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинские вооруженные формирования продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

© Минобороны России

«В Авдеевке Донецкой Народной Республики во внутреннем дворе многоэтажного жилого дома (просп. Центральный) размещены боевики украинских националистических формирований, тяжелое вооружение и бронетехника. При этом, жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры; в Запорожье в здании гимназии № 71 (просп. Маяковского) сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов; в Змиеве Харьковской области в школе № 2 (ул. Харьковская) неонацистами оборудованы огневые позиции, в подвале здания размещен склад боеприпасов; в Северске Донецкой Народной Республики в жилых домах (ул. Заречная, ул. Тихая) размещены националисты вооруженных формирований Украины, которые занимаются грабежом. Чувствуя полную безнаказанность, боевики проявляют особую жестокость и цинизм к жителям города, включая стариков, женщин и детей», - заявил представитель МО РФ.

Согласно сообщению российского оборонного ведомства, подобные действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима, заявил Михаил Мизинцев.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников под Николаевом. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подвел итоги работы за сутки оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Они поразили украинские войска в 142 районах.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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