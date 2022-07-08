Очевидцы показали кадры пожара в микрорайоне Текстильщик в Донецке после обстрела ВСУ

По словам очевидцев, в Текстильщике загорелся оптовый рынок овощей.

© Видео: itsdonetsk, Telegram © Фото: itsdonetsk, Telegram

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские военные выпустили пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:00 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», - сообщает ведомство у себя в Telegram.

Вместе с тем очевидцы публикуют кадры, предположительно, с места падения снаряда в микрорайоне Текстильщик. Судя по видео, возле жилого дома произошло возгорание. Вместе с тем очевидцы отмечают, что в городе горит оптовый рынок овощей.

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку обстрела Луганска в ЛНР. На кадрах, которые запечатлел корреспондент «Звезды», виден взлет противовоздушной ракеты.