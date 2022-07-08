Путин призвал энергокомпании РФ быть готовыми к нефтяному эмбарго

Путин также добавил, что, реагируя на текущие вызовы, необходимо также ритмично работать над реализацией долгосрочных планов развития отрасли.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в новом санкционном пакете Европейского союза. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«На днях, как известно, Евросоюз ввел очередной санкционный пакет против России с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили на прошлом совещании по ТЭКу», - сказал Владимир Путин.

Владимир Путин также добавил, что, реагируя на текущие вызовы, необходимо также ритмично работать над реализацией долгосрочных планов развития отрасли.

Ранее российский президент заявил, что экономический блицкриг, который задумали недоброжелатели Российской Федерации, провалился. Согласно словам Владимира Путина, многое удалось сделать в результате действий Центрального банка России, российского правительства и поддержанных Государственной думой и Советом Федерации мер.