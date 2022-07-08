Путин заявил, что экономический блицкриг, который задумали недоброжелатели РФ, провалился
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что экономический блицкриг недоброжелателей РФ в отношении России провалился.
«В результате действий Центрального банка, в результате мер, которые своевременно принимались правительством РФ, были поддержаны Государственной думой и Советом Федерации, многое удалось сделать. И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он конечно же провалился», - заявил Владимир Путин.
Ранее российский президент заявлял, что антироссийские санкции гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят. Согласно словам Путина, дальнейшее использование санкционной политики может привести к катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке.