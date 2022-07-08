В стране и мире Путин заявил, что экономический блицкриг, который задумали недоброжелатели РФ, провалился Игнат Далакян По словам президента РФ, многое удалось сделать в результате действий ЦБ, правительства РФ и поддержанных Госдумой и Советом Федерации мер. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что экономический блицкриг недоброжелателей РФ в отношении России провалился. «В результате действий Центрального банка, в результате мер, которые своевременно принимались правительством РФ, были поддержаны Государственной думой и Советом Федерации, многое удалось сделать. И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он конечно же провалился», - заявил Владимир Путин. Ранее российский президент заявлял, что антироссийские санкции гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят. Согласно словам Путина, дальнейшее использование санкционной политики может привести к катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика