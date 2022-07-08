Армия «Справедливым был»: подчиненный рассказал о погибшем на Украине комбате Панове Военнослужащий с позывным Кот отметил, что Панов хорошо относился к личному составу. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Подчиненный погибшего на Украине командира батальона Сергея Панова с позывным Кот рассказал о характере будущего Героя России. Видео публикует Министерство обороны РФ. «Майор Панов был моим командиром батальона. Знаю за него очень много, он был в горячих точках, был в Сирии, выполнял специальные операции в других странах. Был добропорядочным офицером, ответственным, хорошо относился к личному составу. Справедливым был, это очень важное качество», - сказал он. В апреле семье погибшего на Украине майора Сергея Панова из Оренбуржья передали «Золотую Звезду» Героя России. Указом президента Владимира Путина офицер удостоен звания посмертно. Сообщалось, что майор спас своих подчиненных. Ранее корреспондент рассказал, как переждать обстрел в «лисьих норах» - специальных безопасных укрытиях. Также «Звезда» показала, в каких условиях отдыхают бойцы ДНР во время службы на передовой. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика