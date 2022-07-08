В освобожденном Лисичанске открылась выставка трофейной украинской техники

На предоставленных съемочной группой «Звезды» кадрах видна бронетехника, включая образцы иностранного производства, а также противотанковое оружие и многое другое.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В освобожденном от украинских боевиков Лисичанске открылась выставка трофейной украинской техники. Ее побросал в городе отступающий и думающий только о сохранении собственных жизней противник.

На предоставленных съемочной группой «Звезды» кадрах видна бронетехника, включая образцы иностранного производства, а также противотанковое оружие и многое другое.

Ранее «Звезда» показывала, как в Лисичанск доставили более 50 тонн гуманитарной помощи из России.

Тем временем боевые действия продолжаются на других участках. Наш корреспондент Андрей Лазарев показал, как пережидают артобстрелы бойцы НМ ДНР на передовой.