В стране и мире Путин заявил, что санкции против РФ наносят больший вред для тех, кто их вводит Игнат Далакян По словам президента РФ, дальнейшее использование санкционной политики может привести к катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что санкционные ограничения против России наносят больший вред тем странам, которые их вводят. «Все это еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке», - заявил Владимир Путин. Ранее российский президент заявлял, что антироссийские санкции создают сложности, но не такие, на которые рассчитывали страны Запада. Согласно словам Путина, целью Запада было посеять раздор, смуту в российском обществе и деморализовать людей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика