Путин: санкции создают сложности, но не такие, на которые рассчитывал Запад
Действия недружественных стран удалось минимизировать, санкции создают сложности, но не такие, на которые рассчитывал Запад. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на встрече с руководством Государственной думы РФ и с лидерами фракций.
«Незаконные меры, введенные против России, создают нам трудности, это очевидный факт, но вовсе не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига против России», - сказал Владимир Путин.
Согласно словам президента России, Запад пытался не просто побольнее ударить по экономике Российской Федерации.
«Их целью было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей. Но и тут они просчитались. Ничего не вышло и, уверен, не выйдет», - отметил президент.
Ранее лидер российского государства заявлял, что отечественная экономика, несмотря на антироссийские санкции, достойно выдерживает удар, и об этом свидетельствуют все основные макроэкономические показатели. Владимир Путин также добавил, что экономический блок российского правительства прикладывает все необходимые усилия, чтобы поддерживать экономику в непростой глобальной обстановке.