Путин: санкции создают сложности, но не такие, на которые рассчитывал Запад

Согласно словам президента РФ, целью Запада было посеять раздор, смуту в нашем обществе и деморализовать людей.

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Действия недружественных стран удалось минимизировать, санкции создают сложности, но не такие, на которые рассчитывал Запад. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на встрече с руководством Государственной думы РФ и с лидерами фракций.

«Незаконные меры, введенные против России, создают нам трудности, это очевидный факт, но вовсе не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига против России», - сказал Владимир Путин.

Согласно словам президента России, Запад пытался не просто побольнее ударить по экономике Российской Федерации.

«Их целью было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей. Но и тут они просчитались. Ничего не вышло и, уверен, не выйдет», - отметил президент.

Ранее лидер российского государства заявлял, что отечественная экономика, несмотря на антироссийские санкции, достойно выдерживает удар, и об этом свидетельствуют все основные макроэкономические показатели. Владимир Путин также добавил, что экономический блок российского правительства прикладывает все необходимые усилия, чтобы поддерживать экономику в непростой глобальной обстановке.