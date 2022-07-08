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Захарова указала на провал Запада бойкотировать Россию на встрече глав МИД G20

Елизавета Потейчук
16:40 08.07.2022
Дипломат описала, как представители иностранных СМИ изо всех сил пытались «натянуть тему бойкота», которого не было ни с чьей стороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в ходе совещания глав МИД стран «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали страны G7 пытались превратить встречу «в подобие междусобойчика и скандала», однако им этого сделать не удалось. Таким образом дипломат прокомментировала попытку западных стран бойкотировать российскую сторону на саммите.

«Сначала они придумали какую-то историю с тем, что не хотят фотографироваться. Видимо, наконец осознали, что находятся в абсолютном меньшинстве, потому что если из 20 стран отнять семь, то получится 13, и эти 13 стран не собирались устраивать никаких бойкотов, а собирались конструктивно работать, после этого они перешли к другой тактике. Когда на практике бойкот просто провалился и обернулся как раз бойкотом или самоизоляцией "семерки", то тогда они просто натравили западные СМИ, чтобы они все-таки тему бойкота отрапортовали», - отметила Захарова по итогам саммита в беседе с журналистами.

Также дипломат описала, как представители иностранных СМИ изо всех сил пытались «натянуть тему бойкота», которого не было ни с чьей стороны. Западные журналисты, по ее словам, буквально носились с блокнотами в руках и пытались выяснить, кто сколько времени мог отсутствовать на заседании. При этом Захарова указала на то, что со стороны организаторов встречи было сделано все, чтобы саммит прошел на высочайшем уровне.

«Это еще раз показывает, что судьбы мира не интересуют западные либеральные режимы. Их интересует исключительно колониальное мышление, их доминирование над всеми остальными и попытка управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров», - резюмировала она.

Напомним, США и ряд западных стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в «двадцатке», с целью не допустить участия России. Власти Индонезии на это ответили тем, что приглашение РФ направлено и не может быть отозвано.

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