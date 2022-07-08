Матвиенко заявила, что спецоперация идет по плану, четко и последовательно

Матвиенко добавила, что в освобожденные районы Донбасса постепенно возвращается мирная жизнь, проводятся работы по восстановлению социальных объектов и инфраструктуры региона.

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Специальная военная операция Российской Федерации по защите республик Донбасса реализуется по плану, четко и последовательно. Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Сегодня мы видим, что спецоперация реализуется по плану, четко и последовательно. Российские военнослужащие мужественно и профессионально выполняют свой долг. И нет никаких сомнений, что все цели, поставленные главой государства, будут обязательно достигнуты», - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Валентина Матвиенко добавила, что в освобожденные районы Донбасса постепенно возвращается мирная жизнь, проводятся работы по восстановлению социальных объектов и инфраструктуры региона.

Ранее Совет Федерации Федерального Собрания России одобрил закон о статусе ветерана для принимающих участие в специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР гражданских лиц. Данная инициатива распространяется на гражданский персонал Вооруженных сил России, ремонтные бригады, врачей, военных корреспондентов и других специалистов.