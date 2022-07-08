Путин предрек напряженную ситуацию на мировых рынках продовольствия

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Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка на мировых рынках продовольствия будет напряженной. В связи с этим властям необходимо воспользоваться результатами труда отечественных сельхозпроизводителей для обеспечения внутреннего рынка всеми базовыми продуктами питания, подчеркнул глава государства.

«Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной. Я думаю, здесь не нужно повторять почему. Много раз мы об этом уже говорили. Это результат, конечно, ошибочных действий наших некоторых партнеров, прежде всего в сфере энергетики, и все отсюда вытекает», - отметил российский лидер на совещании с членами правительства.

Ранее Владимир Путин вспомнил французскую королеву Марию-Антуанетту для иллюстрации цинизма западных стран во время продовольственного кризиса. Российский президент напомнил высказывание, приписываемое супруге французского короля Марии-Антуанетте, которая якобы, глядя из окна дворца на голодных бастующих, сказала: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные».