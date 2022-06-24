Путин обвинил Запад в циничном отношении к глобальным проблемам в развивающихся странах

Президент РФ вспомнил французскую королеву Марию-Антуанетту для иллюстрации цинизма западных стран во время продовольственного кризиса.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент Российской Федерации Владимир Путин вспомнил французскую королеву Марию-Антуанетту для иллюстрации цинизма западных стран во время продовольственного кризиса. Об он сказал на встрече в формате «БРИКС плюс» в режиме видеоконференции.

Российский президент напомнил высказывание, приписываемое супруге французского короля Марии-Антуанетте, которая якобы, глядя из окна дворца на голодных бастующих, сказала: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные».

«Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода», - сказал Владимир Путин.

Также президент Российской Федерации подтвердил готовность России обеспечить перевозку украинского зерна. При этом, как заявил Владимир Путин, для этого обеспечения не хватает конструктивной позиции киевского режима.