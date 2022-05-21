Россия на постоянной основе запретила въезд в страну для 26 канадских граждан

Речь идет о высших чиновниках, их родных и близких, топ-менеджерах ВПК и судостроительной отрасли, командовании вооруженных сил.

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Россия вводит ответные меры на объявленные канадскими властями антироссийские санкции. Они затронут двадцать шесть граждан страны. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

«В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом «черного списка», въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что ограничительные меры на въезд в Россию затронут высших чиновников, их родных и близких, топ-менеджеров ВПК и судостроительной отрасли, командование вооруженных сил. В министерстве добавили, что в ближайшее время со стороны России последуют новые контрмеры в порядке реакции на враждебные действия правящего в Канаде режима Джастина Трюдо.

Ранее премьер-министр Канады заявил о запрете импорта нефти из России, а также о поставке Украине систем противотанкового оружия и усовершенствованного вооружения. Также стало известно о планах правительства Канады отправить на Украину тяжелую артиллерию. По словам Трюдо, поставки будут подстраиваться под запрос украинской стороны.