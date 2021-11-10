Армия Шойгу заявил, что министры обороны СНГ обсудили усовершенствование объединенной системы ПВО Андрей Аркадьев Министры обороны стран СНГ также одобрили основные направления развития системы сотрудничества в области военного образования и подготовки кадров. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Объединенную систему противовоздушной обороны стран СНГ могут усовершенствовать и адаптировать к решению задач воздушно-космической обороны, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Рассмотрели необходимые меры по формированию Совместного подразделения гуманитарного разминирования, а также развития совместных систем военного назначения. Это касается адаптации объединенной системы противовоздушной обороны к решению задач воздушно-космической обороны, совершенствования построения Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств Содружества», - сказал Шойгу по итогам заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ. Министры обороны стран СНГ также одобрили основные направления развития системы сотрудничества в области военного образования и подготовки кадров, а также Единой системы государственного радиолокационного опознавания. Также Шойгу анонсировал компьютерные учения по ПВО в странах СНГ в 2022 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика