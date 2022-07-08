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Муниципальный депутат получил семь лет колонии за распространение фейков об армии

Анастасия Бобылева
14:38 08.07.2022
Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ с использованием служебного положения.
Муниципальный депутат получил семь лет колонии за распространение фейков об армии
© Фото: Партия 5 декабря, Youtube
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Муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима за распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ. Также Горинов лишается права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Депутат признан виновным в распространении фейков по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Прокуратура потребовала дать реальный срок, ссылаясь на должность депутата и акцентируя внимание на том, что он распространял информацию «с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти».

В марте на одном из заседаний депутатов Горинов заявил о недопустимости развлекательного досуга для москвичей, пока в соседнем суверенном государстве ведутся военные действия. Он предложил почтить память погибших минутой молчания.

В то же время, по данным следствия, число погибших было названо без ссылки на официальные источники, а специальная военная операция была названа неправильно.

Осужденный свою вину не признал. Он заявил, что высказал личное мнение.

Ранее стало известно о том, как Киев распространяет фейки о спецоперации. Некоторые из них были разоблачены.

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