Парад фальши: как в РФ борются с фейками про спецоперацию на Украине

Информационные атаки против российской спецоперации по защите республик Донбасса немедленно пресекаются. Только недавно был разоблачен фейк об украинской мученице. Якобы пострадавшая от российской агрессии женщина оказалась сотрудницей 72-го центра информационно-психологических операций украинской армии.

Киев вбрасывает фальшивки и по официальным каналам. На неделе постпред Украины в ООН Сергей Кислица принес на Генассамблею скриншот сообщения, будто бы отправленного российским солдатом родным.

При этом в российском Минобороны неоднократно заявляли, что личные телефоны у российских военнослужащих на передовой категорически запрещены, а значит и написать с него своей матери солдат не мог. Помимо вбросов, игра ведется и на эмоциональном состоянии родных, близких и просто неравнодушных людей.

Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в соцсети выложил призыв к российским матерям: приезжайте в Киев, забирайте своих сыновей, попавших в плен. Но сначала - оставьте все данные.

«Нужно позвонить на номера телефона указанный в листовке для того чтоб узнать, находиться Ваш сын в плену или погиб», - указал Геращенко.

Также предлагается написать на почту либо перейти по указанным в объявлении ссылкам, но эти действия могут обернуться реальной трагедией. Добровольно сообщая свои данные, россияне рискуют выдать украинским националистам информацию о продвижении наших вооруженных сил и фактически подставить своих родных под огонь.

Бесконечный поток лжи о якобы жестоких действиях российских войск продолжает распространяться в соцсетях. Как пример: то, что выдают за кадры взрыва в Харькове.

В действительности, это съемка 2017 года - пожар на военных складах в украинской Балаклее. Также за результат этой якобы бомбежки выдают уже кадры из Бейрута, когда в августе 2020 в порту произошел мощный взрыв аммиачной селитры.

Бороться с такими сетевыми врагами крайне важно. Для этого Государственная Дума в пятницу приняла закон об уголовной ответственности за распространение и создание фейков о действиях российских вооруженных сил. Теперь с нарушителями будут бороться самыми жесткими мерами.

За заведомо ложные сведения: штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 миллионов рублей, либо до трех лет колонии. За фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды: штраф от трех до пяти миллионов рублей, либо от пято до 10 лет колонии. Если же ложь повлечет тяжкие последствия: от 10 до 15 лет колонии.

«Там не только сама по себе информация фэйковая, она же еще заготовлена, срежиссирована. Там подготовлены, соответственно, декорации, и после этого формируется ложное представление о действии наших вооруженных сил. А кто этим занимается? Вот это самое важное. И закон позволяет добраться до каждого, кто изготавливает эти фэйки против нашей армии», - заявил председатель Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействии коррупции Василий Пискарев.

И уже на следующий день ряд крупных западных СМИ заявили об уходе из российского медиапространства. ABC News, BBC, CBC, CNN, а также Financial Times и Bloomberg посчитали, что их журналисты в первую очередь попадут под действие закона о фейках. Правда, сроки пока не называют. Видимо, планируют вернуться в будущем. Но соавторы законопроекта утверждают: эта инициатива может быть полезна и в перспективе, ведь даже после победы в реальном противостоянии информационная война и давление никуда не исчезнут.

«Цель расколоть наше общество, ведь она не первый год ведется. И будет вестись еще не один год. По сути дела, все это проекты антироссии, потому что сильное суверенное государство там на западе не выгодно. Надо называть вещи своими именами и понимать, что до тех пор, пока в отношении нас будут вестись вот такие цифровые, информационные спецоперации, мы должны четко выстроить свою оборону», - указала депутат Госдумы РФ Мария Бутина.

Обороняться приходится не только от внешних, но и от внутренних врагов. На этой неделе в России остановили вещание радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь». Закрыты сайты ряда изданий-иноагентов. А также дошла очередь до популярной социальной сети Facebook. Роскомнадзор неоднократно предупреждал платформу о многочисленных нарушениях, но никаких действий по устранению не принималось. Как результат - блокировка в российском сегменте интернета. За Facebook сразу последовала еще одна сеть-нарушитель - Twitter.

«Много лет сотни блогеров, так называемых инфлюенсеров, которые сидели и сидят на зарплате у западных мэйджоров, они нам вдували определенные тезисы, темники о том, какие мы сирые и убогие, что мы не должны развивать ничего своего и должны пользоваться цифровыми объедками с барского стола», - заметил глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет Александр Малькевич.

Борьба за информационное пространство ведется даже в теневом сегменте интернета. Широко известная хакерская группа Anonymous решила объявить собственную кампанию против российской спецоперации. И тут же попала под прицел российской хакерской группировки Killnet. Серверы американских хакеров не выдержали натиска российских специалистов.

«Хакеры Anonymous, займитесь восстановлением своего сайта. Это очень жалко выглядит на фоне ваших угроз нашей стране», - заявили в Killnet.

Масштаб развернутой кампании вызывает серьезный вопрос - как обычному человеку разобраться в этом потоке фальшивок? Достоверную информацию можно получить только из официальных источников. С этой недели начал действовать важный информационный ресурс - сайт Объясняем.рф. Информация на портале будет обновляться в режиме реального времени и освещать все самые острые вопросы жителей России. На портале предусмотрена и обратная связь.

«Обращение можно будет направить прямо через страницы портала или его присутствия в социальных сетях Telegram, ВК, «Одноклассники» и Viber. Мониторинг поступающих вопросов будет осуществляется постоянно, а ответы на них будут формироваться максимально оперативно», - объяснил зампредседателя правительства страны Дмитрий Чернышенко.

Важно донести правдивую информацию и до тех, кто живет за рубежом и в последнее время просто не имеет возможности получить альтернативную точку зрения. На Западе активно вычищают информационное пространство и закрывают российские медиаресурсы. На неделе во многих зарубежных странах было остановлено вещание российских каналов RT и Спутник. Западу нужна только своя правда.

«Запад объявил поход на российские средства массовой информации, и этот поход еще не завершен. Хотелось бы обратиться к авторам этой экзекуции над свободой слова: вы подло и вероломно ударили по российской журналистике, по своим же гражданам, имеющим гарантированное право получать не укладывающуюся в ваши шаблоны информацию... Ну что, вынесете какой-нибудь урок из нынешней ситуации, или будет как всегда: по принципу "это другое"?», - поинтересовалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российское Министерство обороны уже неоднократно предупреждало - на Украине готовятся провокации по лекалам белых касок. Организации, прославившейся постановочными роликами о якобы химатаках со стороны правительственных войск в Сирии.

«Украинскими националистами готовится провокация с участием западных журналистов городе Харькове. По подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города. Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам», - обозначил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На этой неделе в Польше высадился десант американских видеоблогеров, жестко ориентированный на разгром России в медийной войне. Уже снимаются первые ролики, но пока в сеть попали только неудачные дубли. На этом видео журналист позирует на фоне массовки, изображающей трупы.

Любые попытки хотя бы высказать альтернативную точку зрения на западе пресекаются. Например, на австралийском ток-шоу гостя выгнали из студии после вопроса о восьмилетней войне в Донбассе.

Французская журналистка, много лет работавшая в республиках, фактически открыла глаза своим коллегам. Они были крайне удивлены тому, что война там идет уже восемь лет. И в роли агрессора выступает именно Украина. А это уже корреспондент американского телеканала CNN Мэтью Ченс. Он сам стал жертвой украинской пропаганды. После заверений руководства ВСУ, что занятый российскими военными аэродром Гостомель вновь находится под контролем Киева, Мэтью поехал туда пообщаться с украинскими военными, но встретили его там русские солдаты.

Ранее в Кремле заявили, что закон, предусматривающий наказание за попытки дискредитировать ВС РФ, приняли из-за беспрецедентной информационной войны, в которую втянули Россию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что закон принят и отныне подлежит исполнению.