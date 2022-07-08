Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за пытки для должностных лиц

В случае если пытки привели к смерти или нанесли тяжкий вред здоровью, виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

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Совет Федерации РФ одобрил закон, ужесточающий наказание за пытки, совершенные должностными лицами. Согласно новому закону, пытки со стороны правоохранителей переводятся в разряд особо тяжких преступлений и будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.

Как сообщает РИА Новости, предлагается также ввести наказание в случае, если пытки привели к смерти или нанесли тяжкий вред здоровью. В этом случае виновному грозит до 15 лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 16 февраля. Изменения вносятся в Уголовный кодекс Российской Федерации и переводят пытки в категорию особо тяжких преступлений для должностных лиц с наказанием в виде лишения свободы вплоть до 12 лет. Пытка, согласно новому определению, может иметь целью запугивание кого-либо или его принуждение к каким-либо действиям.