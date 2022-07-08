Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за пытки для должностных лиц
Совет Федерации РФ одобрил закон, ужесточающий наказание за пытки, совершенные должностными лицами. Согласно новому закону, пытки со стороны правоохранителей переводятся в разряд особо тяжких преступлений и будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.
Как сообщает РИА Новости, предлагается также ввести наказание в случае, если пытки привели к смерти или нанесли тяжкий вред здоровью. В этом случае виновному грозит до 15 лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.
Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 16 февраля. Изменения вносятся в Уголовный кодекс Российской Федерации и переводят пытки в категорию особо тяжких преступлений для должностных лиц с наказанием в виде лишения свободы вплоть до 12 лет. Пытка, согласно новому определению, может иметь целью запугивание кого-либо или его принуждение к каким-либо действиям.