Комитет Госдумы одобрил законопроект об ужесточении наказания за пытки
Комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за пытки. Соответствующий документ появился в электронной базе Госдумы.
Законопроект предлагается вынести на рассмотрение во втором чтении на заседании 21 июня, говорится в документе.
В первом чтении ГД приняла законопроект 16 февраля. Изменения вносятся в Уголовный кодекс Российской Федерации и переводят пытки в категорию особо тяжких преступлений для должностных лиц с наказанием в виде лишения свободы вплоть до 12 лет. Пытка, согласно новому определению, может иметь целью запугивание кого-либо или его принуждение к каким-либо действиям.
Президент России Владимир Путин ранее призвал разработать системные меры против пыток в российских колониях.