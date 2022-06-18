Комитет Госдумы одобрил законопроект об ужесточении наказания за пытки

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Комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за пытки. Соответствующий документ появился в электронной базе Госдумы.

Законопроект предлагается вынести на рассмотрение во втором чтении на заседании 21 июня, говорится в документе.

В первом чтении ГД приняла законопроект 16 февраля. Изменения вносятся в Уголовный кодекс Российской Федерации и переводят пытки в категорию особо тяжких преступлений для должностных лиц с наказанием в виде лишения свободы вплоть до 12 лет. Пытка, согласно новому определению, может иметь целью запугивание кого-либо или его принуждение к каким-либо действиям.

Президент России Владимир Путин ранее призвал разработать системные меры против пыток в российских колониях.