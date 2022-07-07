Десятки пострадавших: в Египте произошло смертельное ДТП с участием автобуса

В результате столкновения погибло по меньшей мере восемь человек.

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Возле египетского города Асуан произошло ДТП с участием автобуса. Сообщается, что как минимум восемь человек погибли, еще 36 получили ранения.

Об аварии сообщила издание al-Masry al-Youm. На данный момент неизвестно, были ли среди пострадавших граждане РФ.

В январе на Синайском полуострове в Египте произошло столкновение микроавтобуса с автобусом. В результате инцидента погибли 16 человек, еще 18 пострадали.