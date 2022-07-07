Под Херсоном обнаружили перевалочный пункт украинских диверсантов и тайник с оружием

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Российские силовики обнаружили в Херсонской области перевалочный пункт украинских диверсантов и тайник, где хранилось оружие. В ходе обыска тайника обнаружены гранатометы, гранаты, автоматы Калашникова и патроны.

«В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением, которое задержанный доставил из поселка Парутино в Николаевской области водным путем за семь тысяч гривен для последующей передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь», - сообщили РИА Новости источник в силовых структурах.

Перевалочный пункт был найден в частном доме в Куйбышево. В поселке также обнаружили гранаты, форма охранников, тактический бинокль и GPS-навигатор.

«В частном доме, принадлежащем подруге одного из задержанных, был организован перевалочный пункт членов ДРГ (диверсионно-разведывательной группы - прим. ред.), где ранее хранилось оружие из схрона в первом доме, в Херсоне», - заявил источник.

Ранее в селе Железный порт под Херсоном военнослужащие ВС РФ нашли тайник с иностранным оружием и боеприпасами. Вооружение хранилось в одной из хозяйственных построек под мусором.