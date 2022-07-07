«Это просто стыд»: в США раскритиковали слова Байдена о вине Путина в росте цен на бензин

Обозреватель Fox News отметил, что цены на топливо в Штатах продолжают расти, несмотря на то, что у страны есть больше запасы ресурсов.

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Высокие цены на бензин в США являются результатом политики президента Джозефа Байдена. При этом глава Белого дома обвиняет в этом российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон, отметив, что у Штатов много природных ресурсов, но тем не менее цены продолжают расти.

«Это просто стыд. Вообще просто поразительно, а в этой ситуации - и опасно. И никто не верит ни единому слову (Байдена - прим. ред.), потому что это явная ложь», - заявил обозреватель.

Ранее обозреватель Fox News Томи Ларен заявила, что после промежуточных выборов в американскую палату представителей США, которые пройдут в ноябре, демократическая партия планирует сделать президента Джозефа Байдена «козлом отпущения» и «избавиться» от него.