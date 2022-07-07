Гидрометцентр сообщил, что температура воды в московских водоемах достигла +23... +25 градусов

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, это теплее, чем вода в Черном море.

© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Температура воды в московских водоемах достигает +23… +25 °C, по сообщению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Это теплее, чем температура воды в Черном море.

С пятницы, однако, температура в Москве понизится, и вода в реках, прудах и других водоемах столицы также станет прохладнее. Ожидаются дожди и облачная погода, местами порывистый ветер, отмечает специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Ранее Гидрометцентр сообщал об аномальной жаре в Москве и Подмосковье. В связи с этим метеорологи продлили «оранжевый» уровень опасности.