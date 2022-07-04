В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Второй день подряд в столице держится аномально жаркая температура.

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В Москве вновь ожидается аномально жаркая погода. Второй день подряд столбики термометров будут подниматься выше 30 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, местами температура будет достигать 32 градусов. Тем не менее, по мнению метеорологов, до рекорда дело не дойдет: специалисты полагают, что до 33,7 градусов, зафиксированных в 1938 году, столица не «прогреется».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро. В связи с жарой уже второй день подряд в Москве действует предпоследний, «оранжевый» уровень опасности.

Ранее в Росгидрометцентре сообщили, что москвичей ждет жаркий и достаточно сухой июль. Осадков в этом месяце будет меньше нормы и те, преимущественно, в виде кратковременных дождей.