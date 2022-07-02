Илон Маск рассказал о встречей с Папой Римским после недели отсутствия в Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск встретился с Папой Римским Франциском. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Twitter после более чем недельного отсутствия.

«Было большой честью встретиться с Папой Римским Франциском вчера», - написал Маск.

К посту он приложил фотографию с Папой Римским. Подробностей встречи предприниматель не привел.

Сообщение стало первым после более чем недельного отсутствия Маска в социальной сети. До 16 июня, по данным портала Axios, бизнесмен делал в среднем 145 твитов или ретвитов в неделю - около 21 в день, затем активность снизилась, а в период с 23 по 30 июня на странице Маска не появилось ни одного твтита.

Ранее Маск сообщил топ-менеджерам Tesla, что у него «очень плохое предчувствие» относительно экономики США, а потому он планирует сократить персонал компании на 10 процентов. В ответ на это заявление президент Штатов Джо Байден пожелал бизнесмену «всего наилучшего» в полете на Луну.