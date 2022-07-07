Евросоюз и Украина пытались приостановить участие РФ во Всемирной таможенной организации

В итоге участники Совета ВТамО 23-25 июня пришли к соглашению и решили не разрушать таможенную инфраструктуру.

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Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО), об этом рассказал первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», - передает его слова РИА Новости.

Он добавил, что в результате Совета ВТамО 23-25 июня участники пришли к соглашению. Все стороны были призваны к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру. Давыдов также отметил, что Россия вместе с другими странами призывала не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров.

Ранее экономист Михаил Беляев рассказал, как действия Запада могут привести к серьезной продовольственной проблеме. Он пояснил, что в мире образовался дефицит зерна, и одна из причин связана с тем, что Россия и Белоруссия прекратили свои поставки.