«Политическая проблема»: как действия Запада могут привести к угрозе голода

© Фото: pexels.com

Введение санкций в отношении России стало основной причиной того, что в мире забеспокоились о дефиците зерна. Такое мнение выразил экономист Михаил Беляев.

Он отметил, что причины потенциального дефицита можно разделить на две группы. Первая группа причин связана с тем, что Россия и Белоруссия, которые являлись крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок, прекратили поставки.

«До 20% мы обеспечивали. И под угрозой стали урожаи в зернопроизводящих странах, прежде всего в Западной Европе», - указал специалист.

Вторая группа причин связан с запретом на физические поставки зерна из РФ и блокированием порта для вывоза зерна из Украины.

«Россия и Украина поставляли вместе на мировой рынок пшеницы и ячменя до 30%, подсолнечного масла - до 50%. И по другим зерновым в районе 20% получались российско-украинские поставки», - объяснил Беляев.

Плюс ко всему прочему, как отметил эксперт, наложились плохие погодные условия. В Индии, обещавшей закрыть дефицит поставок зерна, был собран небольшой урожай, и она закрыла поставки. Недобор зерна произошел и в США, и в Канаде, и в Европе.

«Надо сказать, что этот дефицит продовольственной продукции имеет давнюю историю. Но его не очень поднимали вне экспертно-академических кругов, поскольку это касалось развивающихся стран. Теперь, когда под угрозой нехватки... экономически развитые страны, прежде всего Европа - об этом заговорили в полный голос», - заметил экономист.

Реальный же голод и дефицит зерна может коснуться 320 миллионов человек, по оценке ООН. На грань нищеты может быть поставлено 1,7 миллиарда человек, то есть 1/5 населения земли. И реальный дефицит может коснуться людей в африканских странах и частично в юго-восточной Азии.

«В африканских странах называют Египет, Конго, Бенин, Руанду... А в юго-восточной Азии фигурируют недопоставки и в Китай, который закупает на Украине и в России зерно, и частично Индия, и Индонезия, и Пакистан... Там три или четыре десятка стран», - обозначил специалист.

Беляев заявил, что сложившаяся ситуация является проблемой не экономического, а политического характера. И порождена она не действительным дефицитом зерна в мире, а политикой западных стран.