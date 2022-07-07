Путин: нас хотят победить на поле боя - пусть попробуют

Ранее президент РФ заявлял, что открытия и научные достижения невозможно совершать без Вооруженных сил.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил фразой «пусть попробуют» на заявления стран Запада о победе над Россией на поле боя. Об этом российский лидер заявил на встрече с руководством Государственной думы РФ и с лидерами фракций.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь - пусть попробуют», - сказал Владимир Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что открытия и научные достижения невозможно совершать без Вооруженных сил. Как отметил глава российского государства, это касается не только России, но и во всем мире.