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Президент России заявил, что в социалистической идее нет ничего плохого

Игнат Далакян
20:45 07.07.2022
По мнению Владимира Путина, вопрос в том, чем наполнять эту экономику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mikhael Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress
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Ничего плохого в социалистической идее нет, вопрос в том, чем наполнять экономику. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы РФ.

«Что касается социалистической идеи, то в ней ничего плохого нет. Вопрос наполнения: чем наполнять, особенно в сфере экономики? Вот в некоторых странах наполнение есть, оно переплетается и с рыночными формами регулирования и так далее. И достаточно эффективно работает. Надо смотреть», - сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что нужно решить вопрос о том, «где, в каком объеме государство должно участвовать» и «как оно должно регулировать свою деятельность в сфере экономики». Владимир Путин добавил, что можно найти «развязки», понимая в чем интересы людей и страны.

Ранее президент Российской Федерации заявил, что антироссийские санкции создают сложности, но не такие на которые рассчитывали западные страны. По словам Путина, целью Запада было посеять раздор, смуту в нашем обществе и деморализовать людей

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