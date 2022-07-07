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Путин заявил, что Западу не удастся навязать свой миропорядок

Елизавета Потейчук
20:28 07.07.2022
По словам российского лидера, слом мирового порядка произошел из-за политики США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress
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Из-за политики Соединенных Штатов Америки произошел слом мирового порядка. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин. Кроме того, остановить этот слом невозможно. При этом попытки Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу.

«Надо понимать, что процесс этот остановить уже невозможно. Ход истории неумолим. И попытки этого коллективного Запада навязать миру свой новый миропорядок обречены на неудачу», - отметил глава государства на встрече с руководством Государственной Думы и лидерами фракций.

Также российский президент ответил фразой «пусть попробуют» на заявления стран Запада о победе над Россией на поле боя. До этого Путин заявлял, что открытия и научные достижения невозможно совершать без Вооруженных сил.

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