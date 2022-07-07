Путин заявил, что Россия «еще ничего не начинала всерьез на Украине»

Также российский лидер поблагодарил парламентариев Государственной Думы за работу после 24 февраля.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва, по большому счету, «ничего не начинала всерьез» на Украине. С таким высказыванием глава государства выступил во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.

«Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», - указал президент.

Кроме того, российский лидер поблагодарил парламентариев Государственной Думы за работу после 24 февраля. Они проявили себя как настоящие патриоты страны, невзирая на межпартийные разногласия, отметил Путин.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, демилитаризовать и денацифицировать Украину.