«Партий много, а Родина - одна»: Путин поблагодарил Думу за работу после 24 февраля

По словам российского лидера, парламентарии проявили себя как настоящие патриоты страны, невзирая на межпартийные разногласия.

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Президент России Владимир Путин поблагодарил парламентариев Государственной Думы за работу после 24 февраля. По словам российского лидера, они проявили себя как настоящие патриоты страны, невзирая на межпартийные разногласия.

«Считаю, что все фракции подтвердили свою политическую состоятельность и зрелость. Действовали консолидированно и сплоченно как настоящие государственники и патриоты России, для которых межпартийные разногласия уходят на второй план, потому что партий-то у нас много, а Родина - одна», - отметил президент в ходе встречи с руководством нижней палаты парламента и лидерами думских фракций.

Кроме того, Путин подчеркнул, что всем ветвям власти нужно было действовать быстро и решительно после начала спецоперации на Украине, и войну в Донбассе развязал именно коллективный Запад, а не Россия.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, демилитаризовать и денацифицировать Украину.