Град и ливень в Москве парализовали участок Замоскворецкой линии метро

По данным московского Дептранса, на открытом участке шквалистый ветер повалил деревья, из-за чего движение поездов было остановлено.

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На Москву после аномально жаркой погоды обрушились град и ливень. Очевидцы публикуют кадры последствий настигшей столицу стихии. Например, в Духовском переулке вырвало с корнем несколько деревьев. По предварительной информации, есть пострадавшие.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером в Москве местами ожидается сильный ливень (20 мм и более за 1 час и менее), гроза, град, шквал до 23 м/с», - говорится в сообщении столичного МЧС.

Кроме того, из-за обильных осадков затопило станцию метро «Павелецкая». Также известно, что на Замоскворецкой линии метро парализовало участок от «Автозаводской» до «Орехово». По данным московского Дептранса, на открытом участке шквалистый ветер повалил деревья, из-за чего движение поездов было остановлено. Вместе с тем столичные власти просят жителей города не выходить на улицу из-за «залпового ливня» и сильного ветра.

Ранее жертвами сильных ливней в бразильском штате Рио-де-Жанейро стали 14 человек, среди которых девять несовершеннолетних. Среди погибших в результате оползня в курортном городе Парати на южном побережья штата - мать и шестеро детей, также из-за оползня в соседнем Ангра-дус-Рейс погибли еще шесть человек, из них трое - несовершеннолетние.