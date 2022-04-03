СМИ: мощный ливень в Бразилии унес жизни 14 человек

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Жертвами сильных ливней в бразильском штате Рио-де-Жанейро стали 14 человек, среди которых 9 несовершеннолетних. Об этом сообщили телеканал «Globe».

Среди погибших в результате оползня в курортном городе Парате на южном побережья штата - мать и шестеро детей, также из-за оползня в соседнем Ангра-дус-Рейс погибли еще 6 человек, из них трое - несовершеннолетние. Один человек скончался вследствие обрыва электролинии в городе Мескита.

Согласно информации телеканала, спасатели извлекли пять человек из-под завалов, им ничего не угрожает, пять человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что снегопад, принесший в столичный регион зимнюю погоду в начале апреля, возник под влиянием активного циклонического вихря «Катарина».