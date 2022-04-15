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Юрий Дудь и Екатерина Шульман включены в реестр СМИ-иноагентов

Елизавета Потейчук
21:11 15.04.2022
Помимо этого в реестр СМИ-иноагентов попали еще семь физических лиц.
Юрий Дудь и Екатерина Шульман включены в реестр СМИ-иноагентов
© Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости, Emile Ducke dpa Globallookpress
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Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ-иностранных агентов политолога Екатерину Шульман, журналиста Юрия Дудя и еще семь физических лиц, среди которых художник-карикатурист Сергей Елкин.

Напомним, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничила доступ к сайтам «Радио Свобода»* и «Русская служба Би-би-си». Данные СМИ также включены Министерством юстиции в реестр СМИ-иноагентов.

До этого Роскомнадзор подтвердил ограничение доступа к материалам «Эха Москвы» и «Дождя»**. После этого генеральный директор «Дождя»** Наталья Синдеева заявила о прекращении работы телеканала.

*«Радио Свобода» - СМИ, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов. 

** Телеканал «Дождь» - СМИ, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов. 

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