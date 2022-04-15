Юрий Дудь и Екатерина Шульман включены в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ-иностранных агентов политолога Екатерину Шульман, журналиста Юрия Дудя и еще семь физических лиц, среди которых художник-карикатурист Сергей Елкин.
Напомним, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничила доступ к сайтам «Радио Свобода»* и «Русская служба Би-би-си». Данные СМИ также включены Министерством юстиции в реестр СМИ-иноагентов.
До этого Роскомнадзор подтвердил ограничение доступа к материалам «Эха Москвы» и «Дождя»**. После этого генеральный директор «Дождя»** Наталья Синдеева заявила о прекращении работы телеканала.
*«Радио Свобода» - СМИ, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов.
** Телеканал «Дождь» - СМИ, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов.