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Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине

Андрей Аркадьев
08:10 29.06.2022
Политик уклонился от прямого вопроса журналиста.
Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине
© Фото: Andreas Gora, KeystonePressAgency, globallookpress
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Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам саммита G7 в Баварии засмеялся, когда его попросили уточнить, какие конкретно гарантии безопасности пообещал Запад Украине по окончании боевых действий.

Видео публикует газета Die Welt. На вопрос журналиста политик утвердительно кивнул головой.

«Да, мог бы. Это все», - сказал Шольц, а затем засмеялся.

По окончании саммита канцлер Германии заверил Украину в безусловной поддержке G7 и заявил о намерении и дальше помогать официальному Киеву в противостоянии с РФ. Также обсуждалось послевоенное восстановление страны.

Саммит G7  проходил в немецком замке Эльмау и завершился 28 июня. Лидеры «большой семерки» договорились и дальше искать пути для ограничения рост цен на энергоносители.

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