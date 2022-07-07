В МИД РФ прокомментировали возможный обмен Бута на баскетболистку Грайнер

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Возможный обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была задержана в РФ по подозрению в контрабанде наркотиков, на россиянина Виктора Бута не будет обсуждаться до тех пор, пока не будут завершены судебные процедуры со спортсменкой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Ясно, что необходимые судебные процедуры у нас не завершены. Пока это не произошло, ни о каких дальнейших шагах вообще нет номинальных, формальных, процедурных оснований, не говоря о каких-либо еще... На этом фоне, конечно, сложно заниматься предметным обсуждением разного рода обменов», - заявил Рябков журналистам.

Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале. В ее багаже были обнаружены наркотические вещества. На данный момент идет судебное разбирательство, спортсменке грозит тюремное заключение.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате операции американских спецслужб и вывезли в США. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы. Сам он свою вину отрицает.