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В Крыму начался судебный процесс о признании геноцида советского народа

Андрей Аркадьев
16:31 20.06.2022
Указанные факты истребления советского населения подтверждаются архивными документами, показаниями свидетелей, а также результатами экспертиз, заявили в СК РФ.
© Видео: СК РФ © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Судебный процесс о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны, начался сегодня в Крыму.

Как сообщает руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко, установлены факты целенаправленного массового уничтожения нацистами населения и пленных красноармейцев на территории полуострова.

По данным следствия, немецко-фашистские захватчики сожгли село Лаки в Бахчисарайском районе, а тех, кто выжил, отправили в лагеря. Во Фрайдорфском районе нацисты расстреливали гражданское население, а тех, кто мог работать, отправляли на каторгу в Германию.

В Карасубазаре подвергались мучениям и истреблению местные евреи в «душегубках». В результате погибли более тысячи человек. Погибших в дальнейшем закопали в противотанковом рву в районе совхоза «Мариано». Такие же «душегубки» были и в Симферополе.

Следователи выяснили, что перед убийством мирного населения нацисты жестоко издевались над людьми, подвергали их страшным пыткам. Подобные зверства зафиксированы, в частности, на территории Евпатории. В общей сложности нацисты убили свыше 12 тысяч человек.

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