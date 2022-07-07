Экс-аналитик Пентагона назвала факт перепродажи Украиной западного оружия предсказуемым

Квятковски считает, что неподготовленность военных, проблемы с логистикой и уменьшение численности украинской армии не позволяют Киеву эффективно использовать поставляемое Западом оружие и технику.

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Экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что перепродажа Украиной западной военной техники и оружия на черном рынке была предсказуема, так как украинская армия не способна в сжатые сроки интегрировать оружие в стратегию ведения боевых действий.

Она подчеркнула, что военнослужащие Украины недостаточно подготовлены, численность армии регулярно сокращается, имеются проблемы с логистикой, поэтому эффективно использовать поставленную технику и оружие Киев попросту не может. Бывший аналитик Пентагона напомнила, что подобные случаи реэкспорта западных вооружений были замечены и раньше, в 2015-2016 годах и во время боевых действий в Донбассе.

Теперь, считает Квятковски, поставленное оружие стало доступным и может быть использовано преступными группами.

«Страны, которые поставляют эти вооружения, удовлетворяют две насущные потребности развитых государств: обновление запасов (и оправдание роста финансирования) и демонстрация намерения поддерживать якобы мирную, демократичную и абсолютно невинную Украину. Хотя некоторые виды этих вооружений и могут продлить войну, в долгосрочной перспективе ни одно из них не поможет восстановить или отвоевать территорию, которая сейчас принадлежит России, или вернуть себе независимые республики (ДНР и ЛНР)», - передает РИА Новости ее слова.

Недавно глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не обсуждал новые поставки военной помощи Украине. Политик считает, что на данный момент у Киева достаточно средств. А вот Джо Байден в середине июня объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму один миллиард долларов.