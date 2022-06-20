Боррель заявил, что главы МИД ЕС пока не обсуждали новую военную помощь Украине

На заседании глав МИД ЕС вопрос о новом финансировании Украины не обсуждался.

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель поделился итогами заседания глав МИД ЕС и сказал, что вопрос нового финансирования военной помощи Украине не обсуждался, так как денежных средств у Киева пока достаточно.

«Государства ЕС сейчас рассматривают вопрос оказания согласованной военной помощи Украине с учетом необходимости оказывать помощь и другим странам, с которыми мы сотрудничаем в военной сфере. С точки зрения финансов, на данный момент, все работает», - передает его слова РИА Новости.

ЕС уже выделял средства на военную помощь Украине, и общая сумма помощи составила 2 миллиарда евро. Ранее глава Евросовета заявлял о готовности выделить 9 миллиардов евро.