В Туве задержаны 15 человек, вовлекавших подростков в деятельность организации «А.У.Е.»*

По данным следствия, участники движения также пропагандировали криминальные традиции и собирали денежные средства для преступных касс.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Республике Тыва 15 человек, которые подозреваются в участии в запрещенном движении «А.У.Е.»*. По данным следствия, задержанные проводили вербовку в ряды движения подростков и сбор средств для преступных касс.

«Участники запрещенного Верховным Судом Российской Федерации движения "А.У.Е."* пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, вовлекали в состав сообщества новых членов, осуществляли сбор денежных средств для пополнения преступных касс, так называемого "общака", осуществляли поставку осужденным запрещенных предметов и веществ», - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На местах проживания задержанных были проведены обыски. Обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются.

Ранее ФСБ пресекла деятельность экстремистов, которые планировали вооруженный захват власти. Задержанные планировали применить силу в отношении правоохранителей и представителей Вооруженных сил, их транспортных средств и других объектов социальной инфраструктуры.

*Движение «АУЕ» - признано экстремистским, запрещено в РФ