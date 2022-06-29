Планировали захват власти: ФСБ задержала под Волгоградом группу экстремистов

Задержанные хотели совершить нападение на правоохранителей и представителей Вооруженных сил.

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В Волгоградской области пресекли деятельность экстремистов, которые планировали вооруженный захват власти. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Федеральной службы безопасности.

«Члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанные планировали применить силу в отношении правоохранителей и представителей Вооруженных сил, их транспортных средств и других объектов социальной инфраструктуры. Преступников задержали, по факту возбуждены уголовные дела по статье 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества».

Ранее ФСБ задержала пособника террористов, который финансировал террористический акт в Стамбуле в 2017 году. Родные братья задержанного также объявлены в международный розыск и являются установленными боевиками.