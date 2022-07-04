Посол РФ в КНР заявил, что Россия выступает за расширение состава СБ ООН для демократизации

По словам дипломата Андрея Денисова, СБ ООН сегодня стал ареной для западной пропаганды.

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Россия выступает за расширение состава Совета безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки. Как заявил посол России в Китае Андрей Денисов, это позволит сделать Совет более «демократичным». По словам дипломата, на сегодняшний день СБ ООН стал ареной для западной пропаганды, что делает его работу совете менее эффективной.

«На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН. Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным», - заявил Денисов в ходе пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине.

По словам дипломата, вступление в Совбез Германии и Японии не изменит внутренний баланс. Поэтому Россия не поддерживает это включение.

«С другой стороны, мы открыты для перспективы вступления Индии и Бразилии в СБ ООН. Мы последовательно выступаем за то, чтобы СБ ООН был максимально представительным в нынешних обстоятельствах», - заявил Денисов.

Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай чрезвычайно обеспокоен последствиями новой стратегической концепции НАТО. По его словам, определенные лидеры альянса недавно изобразили другие страны как угрозу. При этом Чжан Цзюнь отметил, что НАТО сам создает проблемы в различных частях мира.