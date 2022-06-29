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В Китае выразили беспокойство новой стратегической концепцией НАТО

Виктория Ивашечкина
00:53 29.06.2022
По словам постпреда КНР при ООН, альянс сам себе создает проблемы в различных частях мира.
В Китае выразили беспокойство новой стратегической концепцией НАТО
© Фото: Xiao Meilin, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай чрезвычайно обеспокоен последствиями новой стратегической концепции НАТО.

«Китай следит за стратегическими коррективами НАТО и глубоко обеспокоен политическими последствиями так называемой стратегической концепции», - уточнил Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН, передает РИА Новости.

По его словам, определенные лидеры альянса недавно изобразили другие страны как угрозу. При этом Чжан Цзюнь отметил, что НАТО сама создает проблемы в различных частях мира.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Североатлантический альянс будет обязан защищать суверенитет и территориальную целостность стран-союзников. Согласно новому документу, это станет основной миссией организации.

Стратегическая концепция НАТО определяет долгосрочную стратегию альянса. В ней излагаются цели и основополагающие задачи организации в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми она сталкивается.

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