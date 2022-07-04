В стране и мире Пожар на площади 2800 квадратных метров произошел на складах в Кызыле Анастасия Бобылева Для тушения пожара призваны все имеющиеся силы пожарно-спасательных частей. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В городе Кызыл республики Тыва произошло возгорание складских помещений на 2800 квадратных метров. Тушение пожара идет уже несколько часов. В пресс-службе республиканского главка МЧС сообщили, что возгорание произошло в районе Кызыла «Правый берег» и начало быстро распространяться. На тушение пожара были привлечены все силы городских пожарно-спасательных частей. «Всего на тушение пожара на площади 2,8 тыс. кв. м. привлечено 25 человек личного состава и девять единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет», - передает пресс-служба МЧС. Причиной распространения пожара назвали позднее обнаружение. Вечером 3 июля возгорание случилось в Москве-Сити. Загорелась крыша небоскреба, в котором расположен строящийся жилой комплекс. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика