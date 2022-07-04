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Пожар на площади 2800 квадратных метров произошел на складах в Кызыле

Анастасия Бобылева
07:19 04.07.2022
Для тушения пожара призваны все имеющиеся силы пожарно-спасательных частей.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В городе Кызыл республики Тыва произошло возгорание складских помещений на 2800 квадратных метров. Тушение пожара идет уже несколько часов.

В пресс-службе республиканского главка МЧС сообщили, что возгорание произошло в районе Кызыла «Правый берег» и начало быстро распространяться. На тушение пожара были привлечены все силы городских пожарно-спасательных частей.

«Всего на тушение пожара на площади 2,8 тыс. кв. м. привлечено 25 человек личного состава и девять единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет», - передает пресс-служба МЧС.

Причиной распространения пожара назвали позднее обнаружение.

Вечером 3 июля возгорание случилось в Москве-Сити. Загорелась крыша небоскреба, в котором расположен строящийся жилой комплекс.

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