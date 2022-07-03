В Москва-Сити полыхает крыша одного из небоскребов

Данных о пострадавших и площади возгорания пока не поступало.

© Видео: moscowmap, Telegram © Фото: moscowmap, Telegram

В одном из небоскребов Москва-Сити, в котором расположен жилой комплекс, загорелась крыша. Информацию о происшествии опубликовали в социальных сетях.

Комплекс имеет высоту 295 метров. В настоящее время ЖК находится на этапе строительства. Планируется, что сдача квартир будет в 2023 году.

Данных о пострадавших и площади возгорания пока не поступало.

Сегодня ночью стало известно, что на северо-востоке Москвы, в проезде Черского, пожар охватил частную наркологическую клинику. В результате происшествия погиб один человек. Внутри в момент пожара находились девять пациентов. Горели оборудование и отделка внутри здания.