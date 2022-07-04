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На форуме «Инженеры будущего» прошел круглый стол «Россия и Сирия: от войны к миру»

Алексей Курильченко
06:28 04.07.2022
В ходе круглого стола обсуждались вопросы взаимодействия России и Сирии в различных сферах, в том числе образования и промышленности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В рамках международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего - 2022», который проходит на территории базы отдыха «Шахтер» в Тульской области, состоялся круглый стол «Россия и Сирия: от войны к миру». В мероприятии приняли участие посол Сирийской Арабской республики Риад Хаддад, ректоры сирийских ВУЗов, а также представители российского Министерства обороны. В ходе круглого стола обсуждались темы взаимодействия двух стан в образовании промышленности и других областях.

«С Министерством обороны у нас особые отношения. Во первых - программа гуманитарной помощи. Именно благодаря Министерству обороны мы отправляем самолетами груз на освобожденные территории Украины, в ДНР, ЛНР. Благодаря Министерству обороны на сирийском треке мы ощущаем не просто крепкое плечо, но и мощную силу», - отметил председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-2022» торжественно открылся 30 июня. В церемонии приняли участие вице-премьер Юрий Борисов и глава региона Алексей Дюмин.

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