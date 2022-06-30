«Инженеры будущего-2022»: как стартовал международный молодежный промышленный форум под Тулой

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В Тульской области торжественно открылся международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-2022». В церемонии приняли участие вице-премьер Юрий Борисов и глава региона Алексей Дюмин.

Международный молодежный промышленный форум Тульская область принимает в 10 раз. Тысяча специалистов, на берегу реки Оки они делятся идеями, которые уже совсем скоро могут стать реальными разработками. Открытие форума посетил заместитель председателя правительства Юрий Борисов. Он осмотрел стенды ведущих предприятий ОПК и встретился с молодыми специалистами со всей страны. На пленарном заседание у молодых специалистов была возможность задать острые вопросы зампреду. В частности, как будет развиваться разработка отечественной электроники в условиях санкций.

«Конечно, мы рассчитываем на помощь наших коллег в Китае, которые раньше нас озаботились технологическим суверенитетом в этой области. Что в плюсах? Это еще наследие Советского Союза. Мы полтора-два месяца назад в правительстве закончили работу над комплексной программой развития радиоэлектронного комплекса России, он предусматривает до 30 года 2,7 триллиона рублей. Таких денег в этой отрасли никогда не было», - заявил Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов.

Россия одна из немногих стран мира, которая обладает реальным политическим суверенитетом, в разговоре с молодыми специалистами говорили и о суверенитете техническом, который во многом будет зависеть от их идей.

У президента медиахолдинга «Красная Звезда» Алексея Пиманова поинтересовались, как обстоят дела на фронтах информационной войны. И оказалось, что и здесь без российских технологий не обойтись.

«Давайте сделаем технологии в нашей стране, которые позволят не только не быть отключенными в самые сложные моменты нашей истории, но при этом атаковать и технологически и информационно», - предложил Пиманов.

В этом году здесь собрались представители 70 стран с Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и Азии. Рекордный показатель за всю историю форума .

«Еще со времен СССР мы знаем, что есть грузовики и холодильники. В Камбодже очень известны эти вещи из России. Мы хотим поблагодарить правительство РФ за то, что предоставили нашим студентам бюджетные места, чтобы они могли учиться и осваивать профессии в разных областях», - поблагодарил временный поверенный в делах Королевства Комбоджа в России Мен Тон.

Молодые специалисты, студенты и аспиранты привезли на форум свои разработки. Так представитель тульского Госуниверситета не только придумал тренажер с виртуальной реальностью для обучения экипажей для работы на РСЗО «Град», но и провел исследования эффективности такого подхода по сравнению с классическим обучением.

«Он состоит из двух частей: это аппаратная и программная части. Это персональный компьютер или шлем виртуальной реальности и та часть, над которой мы пока работаем. Это трехмерная модель, цифровые двойники и сценарии. Если технология подтвердит полезностью, то при помощи этого комплекса можно удешевить тренажерную подготовку в разы», - пообещал аспирант ТГУ Лев Сафонов.

Лучшие проекты будут поддержаны грантами на развитие из федерального и регионального бюджетов.

«Тульская область - достаточно развитый регион. На компактной территории сосредоточены такие отрасли, как химия, металлургия и до 20% предприятий ОПК. Для нас очень важна тема этого форума», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Одна из новейших разработок тульских оружейников - модернизация системы ПВО «Панцирь». На вызовы, с которыми сталкиваются военные во время ведения современных боевых действий, российские конструкторы отвечают немедленно.

«Отсутствие пушечного вооружения увеличивает боекомплект зенитных управляемых ракет. Двадцать четыре ракеты. Он хранит, транспортирует и способен перегружать боекомплект с себя на боевую машину», - объяснил специалист по обучению Юрий Андронов.

Образовательная часть программы форума самая обширная, действует 12 факультетов, в том числе один англоязычный. За несколько дней форума на них выступят больше трехсот спикеров из крупнейших промышленных холдингов.