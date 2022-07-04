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Прыгает, как дельфин: в Приморье сняли необычное поведение акулы

Марина Крижановская
05:51 04.07.2022
В научно-исследовательском институте предположили, что момент прыжков - это охота акулы на один из видов кефалевых рыб - лобана и пиленгаса.
Прыгает, как дельфин: в Приморье сняли необычное поведение акулы
© Фото: Oleg Katugin, tinro_news, telegram
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У берега острова Русский стали наблюдать необычное явление: примерно в 40 метрах от берега и недалеко от пляжа, слева от мыса Вятлина, стали замечать акул. Данная крупная рыба выпрыгивала из воды.

Об этом сообщил начальник отдела международного научно-технического сотрудничества Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Олег Катугин. Он же и заснял необычное поведение морского хищника.

«Сначала на поверхности моря возникли буруны. Было видно, что довольно крупное животное, издали похожее на дельфина, регулярно выпрыгивает из воды. Во время одного из таких прыжков животное удалось заснять. Оказалось, что на кадрах не дельфин, а средних размеров акула. Хищница была длиной примерно около 2-ух метров. Судя по внешнему виду, на кадрах предположительно тихоокеанская сельдевая акула (Lamna ditropis)», - сообщает Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанологии.

Также приводится информация, что этот вид хищника так близко подходит к берегам во время нереста тихоокеанского лосося, в частности, сима.

«В настоящее время сима уже зашла в реки на нерест, и сельдевые акулы курсируют вдоль берегов и питаются другими видами рыб. Возможно, эта акула подошла близко к берегу за лобаном и пиленгасом - стаи этих видов кефалевых сейчас перемещаются в непосредственной близости у берега, где активно питаются скальными обрастаниями (водорослями)», - приводит информацию ВНИРО в своем Telegram-канале.

В НИИ допустили, что, возможно, на кадрах запечатлен момент охоты акулы на один из этих видов кефалевых рыб.

Ранее «Звезда» показала, как военнослужащие Росгвардии взяли под опеку дельфинарий в курортном городе Херсонской области. Там от голода чуть не погибли две афалины. Дело в том, что в рационе животных ежедневно должна присутствовать свежая рыба, иначе они начинают болеть

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